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В Запорожье оценили условия для визита МАГАТЭ

Запорожская администрация заявила, что ждет от МАГАТЭ объективного доклада о ЗАЭС

Фото: IAEA / Reuters

Обстановка на Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре во время визита делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) была безопасной. Условия пребывания миссии на станции также оценил член главного совета областной администрации Владимир Рогов, передает ТАСС.

«Все было спокойно. Члены миссии МАГАТЭ получили доступ ко всему чего хотели. Они побывали на крыше спецкорпуса номер один, куда прилетали натовские снаряды, один из которых пробил крышу, они пообщались с персоналом», — сказал он. По его словам, сотрудники атомной станции не высказали нареканий к Росгвардии и «Росатому» касательно условий безопасности и производственному процессу выработки энергии. «Все действует по правилам», — передал Рогов их слова.

Он также объяснил, что запорожские власти не требуют от МАГАТЭ политической оценки ситуации или призывов расправиться с кем-либо, поскольку это не относится к юрисдикции агентства. Сотрудник администрации хотел бы, чтобы миссия предъявила объективный доклад по итогам визита.

«Тогда мой очень сдержанный оптимизм превратится в большую надежду и почти уверенность, что МАГАТЭ хочет навести порядок и помочь поддерживать безопасность на Запорожской АЭС», — сказал Рогов.

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Алевтина Запольская
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