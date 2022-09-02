В Афганистане 18 человек погибли из-за взрыва в мечети

Bloomberg: минимум 18 человек погибли из-за взрыва в мечети на западе Афганистана

В мечети Гузаргях в городе Герат на западе Афганистана произошел мощный взрыв. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, в результате взрыва минимум 18 человек погибли и более двадцати получили ранения. Жертвой атаки также стал известный афганский проповедник маулави Муджиб-ур-Рахман Ансари. Его смерть подтвердил пресс-секретарь «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) Забихулла Муджахид.