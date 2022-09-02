Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Россияне бросились арендовать дорогое жилье в Москве

Skolkovo Realty: спрос на аренду жилья в ЦАО Москвы вырос на 30%

Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»

Спрос на аренду дорогой недвижимости в центре Москвы значительно вырос. О том, что россияне бросились арендовать такое жилье, сообщается в исследовании компании Skolkovo Realty, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

По итогам июня спрос на аренду в ЦАО вырос на 3,36 процента по сравнению с июнем. Показатель увеличивается пять месяцев подряд, начиная с марта. За семь месяцев 2022 года интерес к съемному элитному жилью в центре вырос на 30,47 процента относительно результата за тот же период 2021 года.

Генеральный директор Skolkovo Realty Борис Борискин связывает такую динамику с тем, что многие уехавшие в другие страны в феврале переезжают обратно в Россию. Росту спроса на аренду также способствует начала учебного года. При этом средний чек на рынке стал ниже — весной параметр был на уровне 500 тысяч рублей, сейчас он находится на уровне 350 тысяч рублей. Падение стоимости произошло из-за превысившего спрос предложения.

В августе была раскрыта стоимость самой дешевой съемной квартиры в Москве. Объект находится в районе Гольяново и стоит 25 тысяч рублей в месяц. За такую сумму арендатор получит однокомнатное жилье площадью 32 квадратных метра.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
В Запорожье объяснили стремление региона вернуться в Россию
Россиянин пойдет под суд за избиение до смерти обидчика друга и угрозы убийством
Канье Уэст назвал причину расставания с Ким Кардашьян
Два брата выловили из реки 100-летнего аллигатора длиной три метра
Скорая сбила школьницу на пешеходном переходе в Москве и попала на видео
Россияне бросились арендовать дорогое жилье в Москве
Берлускони стал звездой итальянского TikTok в преддверии выборов
Российская авиакомпания отказалась принимать иностранных пилотов в штаб
Отец пришедшего в платье на линейку российского гимназиста объяснил его поступок
В Москве машина скорой помощи сбила школьницу на пешеходном переходе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.