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Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры для аренды в Москве

«Инком-Недвижимость»: самая дешевая квартира для аренды в Москве стоит 25 тысяч рублей

Фото: ЦИАН ГРУПП

В августе 2022 года самую дешевую квартиру в Москве можно снять в районе Гольяново за 25 тысяч рублей в месяц. Варианты с наименьшей стоимостью аренды раскрыли эксперты компании «Инком-Недвижимость», сообщает «Интерфакс».

Самым доступным вариантом оказалась однокомнатная квартира в Гольянове. Жилье в 32 квадратных метра находится на втором этаже пятиэтажки на Байкальской улице. Путь до станции метро «Щелковская» займет 20 минут. В квартире сделан ремонт, также есть необходимая мебель и техника. Однако владельцы запретили размещение с животными.

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В списке бюджетных вариантов также оказалась квартира в девятиэтажке на проспекте Буденного, в 10 минутах от станции МЦК «Соколиная Гора». В месяц за нее попросили 26 тысяч рублей. Топ-3 списка замкнула квартира за 27 тысяч рублей в месяц. Она находится в пятиэтажке на Утренней улице недалеко от станции метро «Перово».

Ранее аналитики сервиса «Домклик» выяснили, что наиболее популярными районами Москвы для долгосрочной аренды жилья оказались Пресненский, Басманный, Таганский и Филевский Парк. Востребованность этих районов эксперты объяснили близостью к центру города или крупнейшим бизнес-центрам.

Нина Ташевская
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