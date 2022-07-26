Названы самые популярные районы Москвы для долгосрочной аренды жилья

Одним из самых популярных районов Москвы для долгосрочной аренды жилья стал Пресненский

Наиболее популярными районами Москвы для долгосрочной аренды жилья оказались Пресненский, Басманный, Таганский и Филевский Парк. Об этом сообщили аналитики сервиса «Домклик», пишет РИА Новости.

Востребованность этих районов столицы среди съемщиков жилья эксперты объяснили близостью к центру города или крупнейшим бизнес-центрам. Кроме того, одними из самых популярных районов с точки зрения близости к метро и наличия благоприятной экологической обстановки они назвали Хорошево-Мневники, Отрадное и Кузьминки.

Пресненский район стал наиболее дорогим среди всех попавших в первую десятку списка. Средний размер ежемесячной ставки аренды жилья в нем составляет 100,8 тысячи рублей. Самым дешевым оказался район Кузьминки с показателем в 32 тысячи рублей.

Средняя ставка аренды однокомнатных квартир в Москве в июне 2022 года установилась на уровне 42,8 тысячи рублей в месяц, двухкомнатных — 65,5 тысячи рублей, трехкомнатных — 141,5 тысячи рублей. За год положительная динамика цен в отношении «однушек» составила 18 процентов, «двушек» — 13,5 процента. «Трешки», напротив, подешевели на 3,5 процента.

По мнению ведущего эксперта по продаже недвижимости BuyBuyHouse Марины Лашкевич, лето — самое выгодное время для аренды квартиры в Москве. По ее словам, в июле 2022 года средние арендные ставки в столице снизились на 12,9 процента относительно показателей первой половины 2022 года.