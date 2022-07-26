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Названы самые популярные районы Москвы для долгосрочной аренды жилья

Одним из самых популярных районов Москвы для долгосрочной аренды жилья стал Пресненский

Фото: Shutterstock

Наиболее популярными районами Москвы для долгосрочной аренды жилья оказались Пресненский, Басманный, Таганский и Филевский Парк. Об этом сообщили аналитики сервиса «Домклик», пишет РИА Новости.

Востребованность этих районов столицы среди съемщиков жилья эксперты объяснили близостью к центру города или крупнейшим бизнес-центрам. Кроме того, одними из самых популярных районов с точки зрения близости к метро и наличия благоприятной экологической обстановки они назвали Хорошево-Мневники, Отрадное и Кузьминки.

Пресненский район стал наиболее дорогим среди всех попавших в первую десятку списка. Средний размер ежемесячной ставки аренды жилья в нем составляет 100,8 тысячи рублей. Самым дешевым оказался район Кузьминки с показателем в 32 тысячи рублей.

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Средняя ставка аренды однокомнатных квартир в Москве в июне 2022 года установилась на уровне 42,8 тысячи рублей в месяц, двухкомнатных — 65,5 тысячи рублей, трехкомнатных — 141,5 тысячи рублей. За год положительная динамика цен в отношении «однушек» составила 18 процентов, «двушек» — 13,5 процента. «Трешки», напротив, подешевели на 3,5 процента.

По мнению ведущего эксперта по продаже недвижимости BuyBuyHouse Марины Лашкевич, лето — самое выгодное время для аренды квартиры в Москве. По ее словам, в июле 2022 года средние арендные ставки в столице снизились на 12,9 процента относительно показателей первой половины 2022 года.

Полина Кислицына
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