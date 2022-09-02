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В США подтвердили захват американских беспилотников в Красном море

В Пятом флоте США заявили, что знают о захвате американских беспилотников в Красном море

Фото: Aiko Bongolan / AP

Военно-морские силы (ВМС) США подтвердили захват американских беспилотников в Красном море. Об этом инциденте рассказал представитель американского Пятого флота, чье имя не раскрывается. Его слова передает РИА Новости.

По его данным, американская сторона знает о произошедшем, «инцидент имел место». При этом больше подробностей о захвате беспилотников США пока не приводится. В заключение представитель американского Пятого флота заявил, что дополнительная информация появится позже, ее «предоставят при возможности».

Ранее военные Ирана заявили, что их ВМС захватили два американских беспилотника в Красном море. В местных СМИ сообщили, что это были два Saildrone Explorer. Позднее, после проведенного осмотра, моряки иранского эсминца вывели американские беспилотники в безопасный район и оставили.

Помимо этого, как стало известно, военно-морские силы США пресекли попытки иранского корабля захватить американский безэкипажный надводный аппарат в Персидском заливе. В тот момент речь шла также об аппарате Saildrone Explorer, оснащенном сенсорами, радарами и камерами для навигации и сбора данных.

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Варвара Кошечкина
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