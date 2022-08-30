США пресекли попытку Ирана захватить американский надводный аппарат в Персидском заливе

Военно-морские силы США пресекли попытку иранского корабля захватить американский безэкипажный надводный аппарат в Персидском заливе. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на Пентагон.

Речь идет об аппарате Saildrone Explorer («Сейлдрон эксплорер»), оснащенном сенсорами, радарами и камерами для навигации и сбора данных. По словам представителя 5-го флота ВМС США, командующего Тимоти Хопкинса, судно Корпуса стражей исламской революции (КСИР) буксировало беспилотник, когда к нему приблизились американский военный корабль и вертолет. ВМС неоднократно обращались к иранцам, которые в конце концов отпустили беспилотник.

Ранее иранские беспилотники нанесли множественные удары по авиабазе ВВС США в Кувейте: атаку провели как минимум четыре летательных аппарата. Удары были нанесены по периметру военной авиабазы США, на которой ранее базировались истребители F-35 и дроны MQ-9 Reaper. Информация об атаке и ее результативности подтверждается спутниковыми снимками: судя по ним, пострадала очень большая площадь военного объекта.