Норвегия отложила отказ от добычи самого вредного топлива

Reuters: Норвегия отложила на два года закрытие последней угольной шахты на Шпицбергене

Норвегия решила отложить отказ от добычи угля, который считается самым вредным для планеты топливом. Последнюю шахту страны на арктическом архипелаге Шпицберген закроют на два года позже, чем планировалось — к середине 2025-го, сообщает Reuters.

По словам министра промышленности Норвегии Яна Кристиана Вестре, решение принято на фоне геополитической нестабильности и обусловлено потребностью в сырье для производства стали в Европе. «Норвегия должна взять на себя часть ответственности за безопасность поставок товаров», — заявил чиновник.

За последние два десятилетия Store Norske Spitsbergen Kulkompani закрыла свои основные шахты на арктических островах. Функционировать осталась только Mine 7, способная обеспечить 125 тысяч тонн угля в год для снабжения местной электростанции и обеспечения экспорта.

Экологи неоднократно выступали против добычи угля Норвегией, так как арктические острова нагреваются значительно быстрее, чем многие другие части планеты — это может повлечь разрушение хрупких экосистем.

Ранее Эстония собралась отказаться от опасных для планеты угля и газа. Страна планирует полностью перейти на использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 2030 году. Отмечается, что сейчас на долю ВИЭ в энергобалансе страны приходится 40 процентов.