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Норвегия отложила отказ от добычи самого вредного топлива

Reuters: Норвегия отложила на два года закрытие последней угольной шахты на Шпицбергене

Фото: Hannah McKay / Reuters

Норвегия решила отложить отказ от добычи угля, который считается самым вредным для планеты топливом. Последнюю шахту страны на арктическом архипелаге Шпицберген закроют на два года позже, чем планировалось — к середине 2025-го, сообщает Reuters.

По словам министра промышленности Норвегии Яна Кристиана Вестре, решение принято на фоне геополитической нестабильности и обусловлено потребностью в сырье для производства стали в Европе. «Норвегия должна взять на себя часть ответственности за безопасность поставок товаров», — заявил чиновник.

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За последние два десятилетия Store Norske Spitsbergen Kulkompani закрыла свои основные шахты на арктических островах. Функционировать осталась только Mine 7, способная обеспечить 125 тысяч тонн угля в год для снабжения местной электростанции и обеспечения экспорта.

Экологи неоднократно выступали против добычи угля Норвегией, так как арктические острова нагреваются значительно быстрее, чем многие другие части планеты — это может повлечь разрушение хрупких экосистем.

Ранее Эстония собралась отказаться от опасных для планеты угля и газа. Страна планирует полностью перейти на использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 2030 году. Отмечается, что сейчас на долю ВИЭ в энергобалансе страны приходится 40 процентов.

Нина Ташевская
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