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Эстония собралась полностью отказаться от газа и угля

Эстония собралась полностью перейти на использование ВИЭ

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Эстония собралась отказаться от газа и угля, полностью перейдя на использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 2030 году. Соответствующий законопроект одобрила комиссия по экономике парламента Эстонии, сообщает «Интерфакс».

Законопроект направили в парламент, его обсудят в первом чтении 31 августа. Согласно пояснительной записке к документу, целевой показатель доли возобновляемой электроэнергии должен быть изменен так, чтобы к указанному сроку на нее приходилось 100 процентов от общего потребления электроэнергии вместо нынешних 40 процентов.

Ради достижения цели в 2024 и 2025 годах планируются дополнительные торги на возобновляемую электроэнергию по самой низкой цене в объеме от миллиарда киловатт-час. Также возможно введение платы за возобновляемую электроэнергию, ускорение выдачи разрешений на строительство ветряных электростанций и упрощение подключения к сетям новых производственных мощностей. Будут выделены средства на модернизацию электросетей.

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Председатель комиссии Кристен Михал отметил, что в закон об организации энергетического хозяйства внесут поправки, которые помогут смягчить высокие цены на энергию и обеспечить энергетическую независимость Эстонии. Член комиссии Таави Аас заявил, что для достижения цели необходимо понять, как получить в реальности энергию, количество которой зависит от сил природы и технологического развития.

В июне Международный валютный фонд (МВФ) оценил доходы мировой экономики после отказа от угля в 77,89 триллиона долларов. Аналитики считают, что финансировать поэтапный отказ от угля будут государства — сумма инвестиций может составить 2,9 триллиона долларов. Это снизит риски финансирования и привлечет больше частных инвестиций.

Александра Качан
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