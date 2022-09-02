В России впервые с 11 марта выявили более 50 тысяч случаев COVID-19

В России выявили более 50 тысяч случаев коронавируса впервые с 11 марта

В России за последние сутки выявили 50 952 случая заражения коронавирусом — более 50 тысяч случаев COVID-19 в стране зафиксировали впервые с 11 марта. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 19 629 682. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число заражений составило 49 761.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (6205), в Петербурге (3159) и в Московской области (2469). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (10 случаев) на Чукотке (17 случаев) и в Ингушетии (36 случаев).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 3726. За этот же период 37 012 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 18 672 586.

За сутки умер 91 пациент с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 384 532 человека.

