Диетолог перечислила признаки серьезных проблем со здоровьем

Диетолог Тихомирова: резкое изменение веса может указывать на проблемы со здоровьем

Стремительные изменения веса могут указывать на наличие серьезных проблем со здоровьем. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказала врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

Так, по словам специалиста, резкое похудение может предупреждать о туберкулезе, онкологическом заболевании или тиреотоксикозе, и требует срочного обращения к врачу. Также врач советовала пройти обследование при потере аппетита и чувстве тошноты, которая означает системную интоксикацию.

Быстрый набор веса, отмечает Тихомирова, сам по себе приводит к различным заболеваниям. Кроме того, пояснила она, избыточный вес и постоянная жажда могут быть признаками сахарного диабета. Стремительное увеличение веса в купе с онемением ног у курильщика может означать хроническое сужение артерий, а при внезапном изменении поведения или потере сознания — указывать на рассеянный склероз или опухоль головного мозга.

«Необходимо сделать УЗИ артерий конечностей, потому что это может говорить о таком грозном заболевании у курильщиков, как облитерирующий эндартериит. Речь идет о хроническом сужении артерий на фоне постоянного курения», — предупредила врач.

Ранее диетолог Шана Миней Спенс и терапевт Ашер Ларми усомнились в пользе похудения для всех. Они сочли пропагандируемую отовсюду диетическую культуру нездоровой и предложила сосредоточиться на здоровом образе жизни: отказе от курения, занятиях спортом, хорошем сне и интуитивном питании.