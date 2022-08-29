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Специалисты усомнились в пользе похудения для всех

Диетолог и терапевт предложили заменить похудение отказом от вредных привычек

Фото: Unsplash

Похудение лучше заменить отказом от вредных привычек и нормализацией сна, заявили диетолог Шана Миней Спенс и терапевт Ашер Ларми. Мнения специалистов, которые усомнились в пользе похудения для всех, приводит CNN.

Как отметила Спенс, многие судят о здоровье человека по его внешности. Однако это неправильно, продолжила она, так как для настоящего здоровья важна не столько стройность, сколько профилактика болезней, забота о ментальном благополучии, поддержание социальных связей, достаточный сон и уменьшение количества стресса в жизни. Диеты же, объяснила диетолог, могут негативно сказаться на психике, лишить возможности приятно проводить время с семьей на застольях и, наконец, лишить организм необходимых питательных веществ.

Как подчеркнула Ларми, исследования, говорящие о том, что у полных людей больше проблем со здоровьем, указывают только на статистическую связь, а не на причинно-следственную. Она сочла пропагандируемую отовсюду диетическую культуру нездоровой и предложила сосредоточиться на здоровом образе жизни: отказе от курения, занятиях спортом, хорошем сне и интуитивном питании. «Вы можете похудеть в итоге, но это не главная цель», — сказала она.

Спенс также указала на то, что неправильное похудение может привести к ухудшению здоровья. «Похудение не значит счастье, и вы вовсе не обязательно сразу же станете здоровыми, потому что методы, с помощью которых вы похудели, могли нанести вред вашему здоровью», — предупредила она.

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Нутрициолог Джанетт Томпсон-Уэссен поддержала коллег и обратила внимание на то, что и организмы, и фигуры у разных людей разные, а потому нельзя подходить к определению здоровья с одинаковыми мерками. «Не фокусируясь на весе, мы можем сфокусироваться на полезных привычках, что гораздо более надежно», — заключила она.

Ранее диетолог Зухра Павлова рассказала о вреде похудения на арбузах. Она заявила, что эта популярная диета не поможет сбросить лишние килограммы, поскольку в этих плодах нет всех необходимых веществ для качественного насыщения.

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Александра Лисица
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