Посол РФ Грызлов назвал несамостоятельность Киева причиной недоговороспособности Украины

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Киев утратил государственный суверенитет и не имеет самостоятельности в принятии решений, поэтому с властями Украины было невозможно договориться. Его слова передает ТАСС.

«Внешние силы подтолкнули президента Украины Владимира Зеленского к решению упразднить украинскую делегацию в Контактной группе, России не о чем договариваться с такими ничего не решающими переговорщиками», — подчеркнул Грызлов.

По его мнению, украинские власти приняли данное решение «по указке извне». Посол отметил, что Москва договорится с Киевом, когда будут созданы необходимые для этого условия, а также при достижении целей российской специальной военной операции на Украине.

Ранее бывший лидер Украины Виктор Ющенко заявил, что лидеры стран Евросоюза пытались уговорить действующего украинского президента Владимира Зеленского пойти на переговоры. Ющенко не назвал конкретных имен политиков, но уточнил, что «приезжали толпой президенты и премьеры».

