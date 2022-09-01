Ющенко рассказал о попытках ЕС заставить Зеленского пойти на переговоры

Бывший президент Украины Ющенко: толпа лидеров ЕС убеждала Зеленского пойти на переговоры

Лидеры стран ЕС безуспешно пытались уговорить президента Украины Владимира Зеленского начать дипломатическое урегулирование ситуации в стране. Об этом «Украинской правде» рассказал экс-глава государства Виктор Ющенко.

Он не стал называть конкретные имена действующих европейских политиков, отметив, что «приезжали толпой президенты и премьеры», и у них всех было одно предложение — сесть за стол переговоров сейчас, а разобраться потом. Единственные, про кого он заявил прямо — это экс-канцлер Германии Герхард Шредер и бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер.

30 августа политолог Харлан Ульман в статье для издания The Hill указал, что Зеленский должен прекратить военные действия и пойти на переговоры с Россией, если он хочет сохранить Украину как независимое государство. «Единственный разумный исход — это переговоры в том или ином виде, и начало им положит прекращение огня на осуществимых условиях», — отметил он. Эксперт посоветовал убедить Зеленского, а также президента России Владимира Путина в том, что поиск урегулирования ситуации является их личным интересом. При этом, считает Ульман, если Путин с этим и согласится, то Зеленский — точно нет.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков объяснил, что Киев не готов к капитуляции и выполнению остальных требований Москвы, а без выполнения этих условий переговорный процесс не имеет смысла. Сенатор добавил, что предыдущие переговоры и заявления президента Украины Владимира Зеленского, равно как последующий ход событий, это убедительно продемонстрировали. «А переговоры ради видимости переговоров не просто бесполезны, но и не нужны», — заключил Пушков.