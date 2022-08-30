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В США посоветовали Зеленскому прекратить военные действия

Обозреватель The Hill Ульман призвал Зеленского к переговорам с Россией ради Украины

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский должен прекратить военные действия и пойти на переговоры с Россией, если он хочет сохранить Украину как независимое государство. Об этом заявил политолог Харлан Ульман в статье для издания The Hill.

«Единственный разумный исход — это переговоры в том или ином виде, и начало им положит прекращение огня на осуществимых условиях», — пишет Ульман.

Автор советует убедить Зеленского, а также президента России Владимира Путина в том, что поиск урегулирования ситуации является их личным интересом. При этом, считает Ульман, если Путин с этим и согласится, то Зеленский — точно нет.

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Отношения Европы и НАТО с Россией, уверен автор, все сильнее будут определяться поставками энергоносителей из-за приближающейся зимы. Поэтому, отмечает Ульман, насущным вопросом остается единство Запада в вопросе поддержки Украины.

Ранее ветеран Вооруженных сил (ВС) Соединенных Штатов, главный редактор портала на военную тематику SOFREP Шон Спунтс заявил, что Вашингтон действительно пытается затянуть конфликт на Украине, о чем заявлял Путин. По его мнению, Киев хотел бы быстро и решительно завершить военные действия, в то время как США надеются на крах России как в военном, так и в экономическом плане.

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Алевтина Запольская
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