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Фанаты приняли за пояс платье блогерши из интернет-магазина

Блогерша Хлоя Митчелл заказала в сети платье, которые ее подписчики сравнили с поясом

Кадр: @glowybychloe / TikTok

Блогерша Хлоя Митчелл заказала платье в интернет-магазине, и фанаты приняли его за пояс. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 407 тысяч подписчиков.

Вначале на размещенных кадрах девушка с пышными формами продемонстрировала кусок ткани с прорезями, отметив, что это недавно приобретенный ею наряд. Она заявила, что собирается его примерить, несмотря на то что вещь кажется довольно маленькой. Затем девушка показала, как выглядит в данном облегающем платье на тонких бретелях и с вырезами в районе ребер. «Честно говоря, я целую вечность разглядывала себя в зеркале, потому что это просто прекрасно», — призналась инфлюэнсерша.

В свою очередь другие пользователи сети сравнили одежду девушки с поясом, в то же время сделав комплименты ее внешнему виду. «Когда ты его достала, я подумала, что это ремень», «Сначала оно выглядело так, будто разорвано в клочья, но на тебе смотрится сногсшибательно», «Самое красивое платье из тех, что ты показывала», — прокомментировали они.

В июле сообщалось, что блогерша Эшли Сантанджело заказала платье бренда Ким Кардашьян Skims и удивилась его длине. На размещенных кадрах юзерша предстала в облегающем наряде розового цвета на тонких бретелях стоимостью 78 долларов (приблизительно 4,8 тысячи рублей). При этом сначала она показала свою фигуру до талии, а затем перевела камеру на ноги, продемонстрировав, как подол платья спадает ниже ее ступней и простирается по полу.

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Алина Гостева
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