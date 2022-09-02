Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Эстония решила укрепить оборону в ответ на действия России

В Минобороны Эстонии решили укрепить оборону страны в ответ на «угрозу» со стороны России

Фото: Petr David Josek / AP

Эстония в качестве ответа на действия России на Украине решила укрепить свою оборону на суше, в воздухе и на море. Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны республики Ханно Певкур, передает ТАСС.

Он сообщил, что прибалтийские страны намерены укреплять сотрудничество, чтобы иметь возможность ответить на «угрозу», якобы исходящую с российской стороны.

«Все наши [прибалтийские] страны, а особенно Эстония, будут по-новому делать фокус на усиление наших возможностей. Мы усилим нашу береговую оборону, оборону воздушного пространства, укрепим оборону на море. Мы будем приобретать новые возможности, много новых систем для нашей обороны», — добавил Певкур.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о планах запретить россиянам въезд в республику с визами других государств Европейского союза (ЕС). По его словам, подобное намерение связано с тем, что на неформальной встрече главы МИД стран-участниц ЕС не смогли договориться об общем визовом запрете.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
МАГАТЭ зафиксировало факты обстрелов Запорожской АЭС
Водитель доставки заметила горящий дом и спасла трех щенков от гибели
Попросивший о спасении на уроке Лукашенко студент объяснился
Российские туристки пожаловались на излишнее внимание абхазов
Россиянам рассказали о стране-лидере по росту стоимости путевок в 2022 году
Эстония решила укрепить оборону в ответ на действия России
Су-35С перехватили самолеты «противника» на учениях
Модель посетила кинофестиваль в Венеции с оголенной грудью
Британцам пообещали перекрыть доступ к молоку в знак протеста
ЕС расширил санкции против России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.