Эстония решила укрепить оборону в ответ на действия России

В Минобороны Эстонии решили укрепить оборону страны в ответ на «угрозу» со стороны России

Эстония в качестве ответа на действия России на Украине решила укрепить свою оборону на суше, в воздухе и на море. Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны республики Ханно Певкур, передает ТАСС.

Он сообщил, что прибалтийские страны намерены укреплять сотрудничество, чтобы иметь возможность ответить на «угрозу», якобы исходящую с российской стороны.

«Все наши [прибалтийские] страны, а особенно Эстония, будут по-новому делать фокус на усиление наших возможностей. Мы усилим нашу береговую оборону, оборону воздушного пространства, укрепим оборону на море. Мы будем приобретать новые возможности, много новых систем для нашей обороны», — добавил Певкур.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о планах запретить россиянам въезд в республику с визами других государств Европейского союза (ЕС). По его словам, подобное намерение связано с тем, что на неформальной встрече главы МИД стран-участниц ЕС не смогли договориться об общем визовом запрете.