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Россиянам назвали способ отсрочить платежи за жилье в Эстонии

В Эстонии заявили, что россияне смогут управлять недвижимостью в стране через фирму

Фото: Erhard Nerger / Globallookpress.com

Вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Коммусаар заявил, что россияне, владеющие в этой стране недвижимостью, смогут отсрочить платежи за нее через фирму или человека, которые будут следить за объектами. Об этом сообщает РИА Новости.

Коммусаар отметил, что те, кто покупает жилье за рубежом, должны просчитывать, смогут ли они всегда иметь к нему доступ. Он назвал вопрос о банковских переводах сложным и предложил иной вариант. «Если есть человек или фирма, которые готовы следить за этой недвижимостью, я думаю, что есть способ договориться об отсрочке платежей», — заявил вице-канцлер МВД.

Что касается ситуации, когда владелец недвижимости не сможет управлять ею и накопит долг, то в крайнем случае объект могут реализовать до покрытия задолженности, сказал Коммусаар.

С 18 августа Эстония запретила въезд россиянам с полученной в стране шенгенской визой, если целью посещения является туризм, бизнес, спорт или культура. Визу также не могут оформить те, кто имеет в Эстонии недвижимость.

Нина Ташевская
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