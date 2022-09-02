Отец пришедшего в платье на линейку российского гимназиста объяснил его поступок

Отец гимназиста, который пришел на школьную линейку в платье, заявил, что сын дурачился

Семиклассник, который пришел в гимназию на линейку в честь Дня знаний в платье, дурачился. Так объяснил поступок отец мальчика, сообщает KP.RU.

«Я сейчас не готов что-либо рассказывать. Да и что тут скажешь? Он просто дурачился», — сказал мужчина, отказавшись отвечать на вопрос о возможном наказании сына.

Источник издания сообщил, что в правоохранительных органах собирают документы на семью, где живет подросток. Определяется, будет ли начата проверка.

Мальчик пришел в платье на линейку в гимназию № 108 имени Василия Татищева 1 сентября. Одноклассники гимназиста рассказали, что школьник решил подурачиться. Родители детей обратились к педагогам с просьбой принять меры. Как сообщила классная руководительница семиклассника, 2 сентября его родители придут в школу для разговора с завучем.