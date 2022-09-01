Российский гимназист пришел на линейку 1 сентября в платье

В Екатеринбурге семиклассник гимназии пришел на линейку 1 сентября в женском платье

В Екатеринбурге семиклассник пришел в гимназию на линейку в честь Дня знаний в женском платье. Об этом сообщает e1.ru.

«Все были в шоке. Мне рассказал об этом ребенок, и я был в ужасе, если честно. Главное, чего я не понял, почему его не отправили домой. А пустили в школу в таком виде», — заявил один из родителей.

Одноклассники гимназиста рассказали, что школьник решил подурачиться. Родители детей обратились к педагогам с просьбой принять меры. В департаменте образования отказались комментировать инцидент в гимназии, произошедший 1 сентября.

Классный руководитель семиклассника, который пришел на линейку в платье, сообщила, что связалась с родителями мальчика — они 2 сентября придут в школу для разговора с завучем.

Ранее в сети появились кадры школьной линейки в Северо-Курильске, которая проходила на фоне извержения вулкана Эбеко. В Камчатском филиале Единой Геофизической службы РАН сообщили, что высота пеплового выброса составила около 4000 метров над уровнем моря.