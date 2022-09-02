Детский омбудсмен объяснил поведение пришедшего на линейку в платье гимназиста

Омбудсмен Мороков заявил, что пришедший на линейку в платье гимназист хотел показать себя

Поведение гимназиста, который пришел в платье на линейку в честь Дня знаний в Екатеринбурге, было глупым, но подросток хотел показать себя. Об этом, объясняя поведение школьника, заявил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, сообщает «Говорит Москва».

«Я как уполномоченный по правам ребенка думаю, что нарушения прав ребенка там нет, но если мы с вами повнимательнее посмотрим, то это, скорее всего, позиция подростка, который хотел заявить о себе таким глупым способом», — сказал детский омбудсмен.

По его словам, нигде не прописано, что за глупость надо наказывать. К произошедшему надо подходить не с точки зрения административного наказания, а рассматривать это как социально-педагогическую ситуацию. Омбудсмен призвал не наказывать школьника, а провести с ним беседу.

О том, что школьник пришел в гимназию на линейку в честь Дня знаний в Екатеринбурге в женском платье, стало известно 1 сентября. Одноклассники гимназиста рассказали, что школьник решил подурачиться. Как сообщила классная руководительница семиклассника, 2 сентября его родители придут в школу для разговора с завучем.

Впоследствии отец мальчика заявил, что его сын «просто дурачился». По данным СМИ, в правоохранительных органах собирают документы на семью, где живет подросток; также определяется, будет ли начата проверка.

В Екатеринбурге в другой школе 1 сентября произошел похожий случай. Там десятиклассницу заметили на линейке в лифчике, юбке и на каблуках — она не смогла объяснить, почему пришла на праздник в таком виде.