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Туристка сделала татуаж на отдыхе и осталась с четырьмя бровями

В Таиланде мастер набил туристке Нипапорн Микинг еще две брови над ее собственными

Фото: Unsplash

Туристка Нипапорн Микинг сделала татуаж на отдыхе в Таиланде и осталась с четырьмя бровями. Соответствующую информацию приводит The Sun.

Девушка рассказала, что во время поездки в провинцию Районг решила улучшить свою внешность. Так, по рекомендации подруги она обратилась в местный салон, где ей оказали соответствующую услугу стоимостью 1,5 тысячи батов (приблизительно 2,5 тысячи рублей). Однако, по словам клиентки, вместо коррекции непрофессиональный сотрудник набил ей еще две брови над ее собственными. Впоследствии Микинг потребовала вернуть ее лицу первоначальный вид, но данная студия внезапно закрылась на следующий день.

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Героиня материала призналась, что только спустя год смогла найти мастера, который исправил неудачную работу своего коллеги. «Я не знала, что делать, поэтому почти не выходила из дома. Это действительно повлияло на мою уверенность в себе. (...) Жить с четырьмя бровями на лбу было ужасно», — заключила она.

В августе сообщалось, что американка Дженнифер Грахеда окрасила брови и попала в больницу из-за тяжелой аллергической реакции. 40-летняя жительница Чикаго рассказала, что отправилась к мастеру на коррекцию бровей, которая предполагала выщипывание лишних волосков. Во время процедуры специалистка предложила клиентке дополнительную услугу, не проведя при этом патч-тест (тест на выявление аллергии). Когда женщина вернулась домой, она обнаружила, что из ее кожи начала сочиться оранжевая жидкость, а лицо увеличилось в размерах.

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Алина Гостева
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