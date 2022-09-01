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Женщина окрасила брови и осталась с внешностью Шрама из «Короля Льва»

Американка Дженнифер Грахеда окрасила брови и попала в больницу из-за тяжелой аллергии

Кадр: мультфильм «Король Лев»

Американка Дженнифер Грахеда окрасила брови и попала в больницу из-за тяжелой аллергической реакции. Соответствующую информацию приводит The Sun.

40-летняя жительница Чикаго рассказала, что отправилась к мастеру на коррекцию бровей, которая предполагала выщипывание лишних волосков. Во время процедуры специалистка предложила клиентке дополнительную услугу, не проведя при этом патч-тест (тест на выявление аллергии). Когда женщина вернулась домой, она обнаружила, что из ее кожи начала сочиться оранжевая жидкость, а лицо увеличилось в размерах.

«Когда я проснулась на следующее утро, я поняла, что осталась с внешностью Шрама из мультфильма "Король Лев" — с поднятыми бровями и перекошенным лицом», — призналась Грахеда, отметив, что впоследствии она попала в больницу и потратила на восстановление три недели.

Ранее в августе невеста Стефани Харви из Шотландии покрылась волдырями на свадьбе из-за сильной аллергической реакции на свой наряд. Девушка рассказала, что в 2021 году у нее диагностировали механическую и солнечную крапивницу — раздражение кожи из-за давления и воздействия на нее ультрафиолета. Шотландка периодически испытывала болезненные ощущения, когда носила плотно прилегающую одежду, гуляла в жаркую погоду и принимала душ. Однако, по словам героини материала, она не ожидала, что самый тяжелый приступ случится в день ее бракосочетания.

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Алина Гостева
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