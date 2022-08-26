Невеста покрылась волдырями на свадьбе из-за аллергии на платье и кольцо

Невеста Стефани Харви покрылась волдырями на свадьбе из-за сильной аллергии на свой наряд

Невеста Стефани Харви из Шотландии покрылась волдырями на свадьбе из-за сильной аллергической реакции на свой наряд. Соответствующую информацию приводит The Sun.

Девушка рассказала, что в 2021 году у нее диагностировали механическую и солнечную крапивницу — раздражение кожи из-за давления и воздействия на нее ультрафиолета. Шотландка периодически испытывала болезненные ощущения, когда носила плотно прилегающую одежду, гуляла в жаркую погоду и принимала душ. Однако, по словам героини материала, она не ожидала, что самый тяжелый приступ случится в день ее бракосочетания.

«Иногда я чувствую зуд, будто по коже ползают насекомые, это ужасная жгучая боль, которая не проходит. (...) Но самый худший эпизод произошел на моей свадьбе: я вся покрылась сыпью, а на месте, где было кольцо, появились волдыри. Это было ужасно», — призналась Харви, отметив, что подобное обострение вызвали ее обручальное украшение и платье.

Ранее в августе сообщалось, что невеста Эмма Гриффин из Англии неудачно увеличила губы «до размера сосисок» и отменила свадьбу. Женщина рассказала, что после переезда в новый район она была вынуждена обратиться к незнакомому косметологу, которая совершила ошибку при введении филлера ей под кожу. После процедуры клиентка осталась с изуродованной, по ее словам, внешностью. По этой причине она решила отложить бракосочетание до того момента, пока не скорректирует черты лица.