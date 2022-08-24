Невеста неудачно увеличила губы «до размера сосисок» и отменила свадьбу

Невеста Эмма Гриффин неудачно увеличила губы и отменила свадьбу из-за новой внешности

Невеста Эмма Гриффин из Англии неудачно увеличила губы «до размера сосисок» и отменила свадьбу. Внимание на историю британки обратило издание The Sun.

Женщина рассказала, что после переезда в новый район она была вынуждена обратиться к незнакомому косметологу, которая совершила ошибку при введении филлера ей под кожу. После процедуры клиентка осталась с изуродованной, по ее словам, внешностью. По этой причине она решила отложить бракосочетание до того момента, пока не скорректирует черты лица.

«Мои губы распухли и выглядели словно две огромные сосиски для хот-дога. Вы могли бы положить карандаш на мою верхнюю губу, и он бы остался там лежать. (...) Я не хотела смотреть в зеркало или улыбаться. Каждое утро я просыпалась и замечала этот изъян на моем лице», — отметила британка.

При этом Гриффин пояснила, что другие специалисты отказывались исправлять некачественную работу своей коллеги. Только спустя год женщине удалось найти косметолога, который согласился ей помочь, после чего она, наконец, узаконила свои отношения с возлюбленным.

Ранее в августе сообщалось, что блогерша из Дублина, Ирландия, Памела (фамилия неизвестна) осталась с обездвиженными губами после посещения неумелого косметолога. Юзерша с никнеймом pamelaaaaa903 решила увеличить губы посредством инъекций ботокса в уголки и верхнюю часть. Данную процедуру женщина сделала перед летним отпуском. На размещенных кадрах она показала, что неудачная манипуляция дала лишь незначительные изменения в объеме губ, однако спровоцировала изменения в работе мышц.