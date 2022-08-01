Блогерша осталась с обездвиженными губами после неудачных инъекций ботокса

Блогерша из Ирландии Памела осталась с обездвиженным ртом после неудачных инъекций ботокса

Блогерша из Дублина, Ирландия, Памела (фамилия неизвестна) осталась с обездвиженными губами после посещения неумелого косметолога. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Юзерша с никнеймом pamelaaaaa903 решила увеличить губы посредством инъекций ботокса в уголки и верхнюю часть рта. Данную процедуру женщина сделала перед летним отпуском. На размещенных кадрах она показала, что неудачная манипуляция дала лишь незначительные изменения в объеме губ, однако спровоцировала изменения в работе мышц.

Ирландка призналась, что ей тяжело говорить и смыкать губы, чтобы равномерно распределить помаду во время нанесения макияжа. Кроме того, она отметила, что не может подуть на горячий напиток, чтобы остудить его.

Упомянутый ролик стал вирусным и набрал более 1,3 миллиона просмотров. Пользователи сети принялись комментировать публикацию и высказывать свое мнение по поводу случившегося. «Я упала, когда ты попыталась сомкнуть губы!», «Я ненавижу это! Невозможно даже пить из трубочки», «Попробуй посвистеть. Меня это всегда веселит», — писали в комментариях.

Ранее в июле российский хирург Ольга Ованесова раскрыла последствия инъекций ботокса для организма. По словам специалистки, данный препарат следует получать ограниченное количество раз и в небольшом количестве, так как он способствует застою жидкости в тканях.