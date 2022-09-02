Россиянина осудят за взятку в 3,5 миллиона рублей полицейскому

Жителя Уфы осудят за взятку в 3,5 миллиона рублей полицейскому

В Уфе россиянина осудят за взятку в 3,5 миллиона рублей, которые он хотел передать полицейскому за прекращение уголовного дела, связанного с его родственниками. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 2 сентября, сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Республике Башкортостан.

По данным ведомства, в апреле 2022 года ФСБ возбудила уголовное дело в отношении четверых членов Нотариальной палаты республики. Дело было возбуждено из-за злоупотребления полномочиями. Сын одной из фигуранток обратился к знакомому, который должен был выступить посредником в передаче взятки следователю через еще одного посредника. Тот сказал, что обладает нужными связями, и запросил 3,5 миллиона рублей. С его слов, эти деньги предназначались сотрудникам ФСБ. Позже силовики смогли подтвердить передачу суммы первому посреднику.

Житель Уфы признал свою вину.

Ранее сообщалось, что антикоррупционный полицейский из Астраханской области попался на взятке за помощь фигуранту уголовного дела — оперуполномоченный Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) за 600 тысяч рублей пообещал сделать приговор более мягким.