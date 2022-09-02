Российский антикоррупционный полицейский попался на взятке

Астраханский антикоррупционный полицейский попался на взятке за помощь в уголовном деле

Антикоррупционный полицейский из Астраханской области попался на взятке за помощь фигуранту уголовного дела — оперуполномоченный управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) за 600 тысяч рублей пообещал сделать приговор более мягким. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 2 сентября, сообщили в Следственном комитете России (СКР) по региону.

По данным ведомства, полицейский обещал оказать помощь с назначением наказания по уголовному делу, не связанного с лишением свободы. Уголовное дело было заведено по факту причинения тяжкого вреда здоровью. Однако реальными полномочиями для этого оперативник не обладал. Полученными деньгами он распорядился в личных целях, а обещанные условия не пытался соблюсти.

В итоге мужчине, обвиняемому в причинении вреда здоровью, суд дал шесть лет колонии строгого режима. После приговора сотрудники региональных ФСБ и МВД совместно вскрыли случай взятки. В отношении сотрудника УЭБиПК возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ