Страны «Большой семерки» заявили о пользе антироссийских санкций

Страны «Большой семерки» заявили о приверженности антироссийским санкциям

Министры финансов стран-членов «Большой семерки» (G7) подтвердили приверженность санкциям против России и пообещали сохранять давление на Москву, поскольку это приносит пользу. Заявление опубликовано на сайте британского правительства.

«[Санкции] уже оказывают значительное влияние на российскую экономику. Совокупное воздействие этих мер на Россию со временем будет усиливаться и резко подорвет ее экономический потенциал», — считают представители «Большой семерки».

На встрече, по итогам которой было опубликовано это заявление, также договорились установить потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты. Мера направлена на снижение доходов России от экспорта энергоресурсов, а также на уменьшение финансирования боевых действий на Украине. Стоимость нефти ограничат с 5 декабря, а нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года.