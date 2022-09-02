Страны «Большой семерки» ограничат цены на российскую нефть

FT: министры финансов стран G7 поддержат введение потолка цен на нефть из России

Страны G7 договорились установить «потолок» цен на российскую нефть и нефтепродукты, узнала газета Financial Times. О решении министры финансов группы объявят 2 сентября.

Стоимость нефти ограничат с 5 декабря, а нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года. Мера направлена на снижение доходов России от экспорта энергоресурсов, а также на уменьшение финансирования военных действий на Украине.

Инициатива «Большой семерки» уже получила поддержку Европейской комиссии, однако для принятия окончательного решения потребуется поддержка стран-членов Евросоюза. Источники газеты сообщили, что также может понадобиться поддержка третьих стран, импортирующих российскую нефть в больших объемах, например, Индии.

План о «потолке» цен на нефть из России разрабатывается с июня. В начале сентября вице-премьер Александр Новак предупредил, что Россия остановит поставки нефти в страны, которые поддержат ограничение цен на сырье. Он назвал планы G7 абсурдом и выразил надежду, что они никогда не реализуются. Российский чиновник подчеркнул, что пострадают от них в первую очередь граждане «недружественных государств». О последствиях такого ответа для российского бюджета Новак не упомянул.