России предсказали рост спроса на газ

Аналитик Демидов заявил о намерении «Газпрома» сосредоточиться на внутреннем потреблении

Несмотря на то, что Россия рассчитывает на холодную зиму в Евросоюзе и запуск «Северного потока-2», «Газпром» в ближайшее время сосредоточится на внутреннем потреблении, поэтому следует ожидать рост спроса на газ внутри страны. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

«Я более чем уверен, что в ПАО "Газпром" надеются на долгую и холодную зиму в Евросоюзе и рассматривают в дальнейшем запуск "Северного потока-2", — сказал Демидов. — Но учитывая последнее обращение главы "Газпрома" Алексея Миллера, можно понять, что компания будет уделять существенно больше времени внутреннему потреблению».

Аналитик также напомнил о том, что президент России Владимир Путин поручил выделить на субсидирование газификации 400 миллиардов рублей, поэтому внутри страны стоит ожидать рост спроса.

Ранее Миллер заявил, что Россия обеспечена газом на 100 лет вперед. Глава «Газпрома» подчеркнул, что некоторые месторождения будут работать и обеспечивать Россию газом до 2120 года. Он пояснил, что данные показатели стали возможны благодаря созданию и развитию нового центра добычи газа на Ямале. Он уточнил, что сейчас «Газпром» готовит к запуску Харасавэйское месторождение, а также начинает обустраивать глубокие залежи Бованенковского месторождения.