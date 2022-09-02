Стало известно о готовности Австрии отказаться от антироссийских санкций

Die Welt: Австрия готова отвернуться от ЕС и выступить против антироссийских санкций

Жители Австрии и официальная Вена на фоне приближающихся холодов и подорожания счетов за электроэнергию начинают склоняться в пользу отмены антироссийских санкций, пишет немецкая газета Die Welt.

В стране теперь «нет четкого большинства», выступающего против ограничительных мер против России, указал автор. По его словам, зимой этот тренд может усилиться. «Вместе с этим растет поддержка правонационалистической несистемной Австрийской партии свободы, доброжелательно настроенной по отношению к президенту России Владимиру Путину», — подчеркнул он.

Издание привело цифры из опроса, согласно которым 40 процентов австрийцев выступают за отказ от санкций против России. Как уточнил автор публикации, Австрия готова отвернуться от Евросоюза (ЕС) в вопросе мер против Москвы.

В пятницу, 2 сентября, стало известно, что ЕС ввел персональные санкции против более тысячи граждан России. Среди них оказались политики, представители СМИ и руководители крупных компаний.

