ЕС расширил санкции против России

Европейский союз ввел персональные санкции против тысячи граждан России

Страны Европейского союза (ЕС) расширили санкции против России. Об этом сообщается в документе, опубликованном в официальном журнале объединения.

Согласно заявлению, Евросоюз ввел персональные санкции против более тысячи граждан России. Среди них оказались политики, представители СМИ и руководители крупных компаний. В частности, в санкционный список попали депутаты госдумы Алла Полякова и Антон Ткачев и член совета федерации Валерий Пономарев.

Кроме того, под рестрикции попали около 100 российских организаций. В документе подчеркивается, что объединение продолжит поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины и вводит меры против лиц и компаний за деятельность, направленную против Киева.

Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что все разговоры ЕС о новом пакете санкций являются гипотетическими, так как могут нанеси европейским странам больше урона, чем предыдущие. Дипломат счел введение нового пакета ограничений болезненным для Евросоюза.