Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В МИД России сочли введение нового пакета санкций болезненным для ЕС

Постпред России при ЕС Чижов назвал разговоры Евросоюза о новых санкциях гипотетическими

Фото: Постпредство России при ЕС / Globallookpress.com

Все разговоры Европейского союза (ЕС) о новом пакете санкций являются гипотетическими, так как могут нанеси европейским странам больше урона, чем предыдущие. Об этом заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов, его слова приводит РИА Новости.

Дипломат счел введение нового пакета ограничений болезненным для Евросоюза. «Тот массив санкций, который уже принят, достаточно болезненный для экономики Евросоюза, и следующий пакет был бы еще болезненнее, поэтому тут им приходится думать дважды», — заявил постпред.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин признал, что санкционный запал в отношении Москвы у западных стран не иссяк. Давление, которое началось после введения российских войск на территорию Украины, усиливается. По его словам, то обстоятельство, что инициаторы санкций сами страдают от них, не изменил общую позицию Запада.

При этом текущие ограничительные меры пока не вступили в силу полностью. Серьезным ударом может стать частичное эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти, которое вступит в силу до конца года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Появились подробности попытки наступления ВСУ на Херсон
Мужчина случайно поучаствовал в розыгрыше лотереи и сорвал джекпот
Туристы пожаловались на невозможность выехать с южных курортов России
Путин высказался о ситуации с лесными пожарами в регионах России
Mitsubishi разрешили сохранить долю в нефтегазовом проекте «Сахалин-2»
Появилось видео кортежа миссии МАГАТЭ в Запорожье
В российском городе подростки подожгли территорию у отдела МВД
В России начали продавать отечественную ОС
Президент Эстонии объяснил значимость Горбачева
Граничащим с Россией странам ЕС захотели оставить контроль над въездом туристов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.