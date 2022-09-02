Одежда готов вновь вернулась в моду

The Symbol: корсеты и черные вуали вернулись в моду благодаря брендам Versace и Givenchy

Редакторы журнала The Symbol назвали одежду в стиле готов новым трендом. Соотвествующий материал появился на сайте издания.

По словам экспертов, готический стиль в одежде вновь вернулся в моду благодаря осенне-зимним коллекциям одежды таких люксовых марок, как Versace и Givenchy. Также дизайнер марки Gucci Алессандро Микеле на последнем показе одел своих манекенщиц в корсеты, черные вуали и платья в духе викторианской эпохи. В свою очередь, модель Белла Хадид недавно продемонстрировала на подиуме объемное черно-белое платье из латекса и сапоги на толстом высоком каблуке бренда Marc Jacobs.

Как отмечают специалисты, на одежду и аксессуары упомянутого стиля также обратили внимание знаменитости. Например, бизнесвумен Ким Кардашьян появилась на Неделе высокой моды в Париже в облегающем черном платье, которое было оформлено пайетками.

В июне появилась информация о том, что стиль «эмо» вновь вернулся в моду на фоне мировых потрясений. О возрождении интереса к данному течению сообщила Агустина Панцони — менеджер онлайн-платформы Depop, пользователи которой могут покупать и продавать одежду, обувь и аксессуары. Эксперт заявила, что в 2022 году значительно вырос спрос на товары с пометкой «эмо», изделия в клетку и ботинки бренда Dr. Martens. Также, по ее словам, покупатели чаще стали искать одежду из кожи в подобном стиле.

