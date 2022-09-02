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Грызлов обвинил Зеленского в предпочтении войны вместо дипломатии

Посол России Грызлов: президент Зеленский отдал предпочтение войне вместо дипломатии

Фото: Офис Президента Украины

Решив упразднить украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, президент Украины Владимир Зеленский поставил крест на переговорном процессе и возможности урегулировать конфликт путем диалога. Об этом заявил полпред РФ в ТКГ, посол России в Белоруссии Борис Грызлов, передает ТАСС.

Он обвинил украинского лидера в том, что тот «отдал предпочтение войне» вместо дипломатии, и подчеркнул, что таким образом Зеленский дискредитировал себя как главу государства.

«Своим заявлением и указом Зеленский фактически поставил крест не только на переговорном процессе, но и на не до конца закрытом окне возможностей для разрешения конфликта за столом переговоров... Крест для себя и своего окружения, а также для украинских кураторов и советчиков», — отметил Грызлов.

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Алевтина Запольская
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