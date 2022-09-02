Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Бывшего главу связанной с «Роснано» компании арестовали по делу о махинациях

Суд арестовал по делу о мошенничестве экс-инвестдиректора компании, связанной с «Роснано»

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Наиля Губаева, обвиняемого в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый арестован до 1 ноября.

Губаев занимал пост инвестиционного директора компании «ЭЛВИС-Неотек», которая была создана в 2011 году при поддержке корпорации «Роснано», отмечает ТАСС. Губаев покинул «ЭЛВИС-НеоТека» после отставки Анатолия Чубайса с поста главы «Роснано» в декабре 2020 года.

Его преемником стал Сергей Куликов. В апреле он обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить работу корпорации за 2010-2020 годы, когда ею руководил Чубайс. Куликов сообщил, что за этот срок объем внешних заимствований «Роснано» превысил 290 миллиардов рублей. К концу 2020 года за компанией был долг в размере свыше 146 миллиардов рублей, расходы на обслуживание в 2010-2021 годах составили 126 миллиардов рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
У подозреваемого в работе на Россию депутата Рады нашли «шпионскую» ручку
Часто летающий в самолетах мужчина назвал топ-5 советов для экономии в поездках
Приднестровье снова предложило президенту Молдавии начать переговоры
Тодоренко вышла в свет в облегающем платье через полтора месяца после родов
Принципиально не предохраняющаяся 40-летняя женщина забеременела в 17-й раз
Экс-солистка «Блестящих» поделилась подробностями суда с бывшим мужем
Генштаб Украины признался в ударах по району Энергодара
Арестованный корректировщик ВСУ убил росгвардейца и ранил второго
Бывшего главу связанной с «Роснано» компании арестовали по делу о махинациях
Полиция задержала сбежавшего после убийства сожительницы россиянина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.