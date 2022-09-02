Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны сообщило о сбитой американской ракете HARM

Минобороны России заявило об уничтожении американской ракеты HARM в Херсонской области
СюжетМинобороны:

Фото: Reuters

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили противолокационную ракету HARM, которую производят в США. Об этом в пятницу, 2 сентября, журналистам сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что ракету американского производства системы ПВО уничтожили в районе Новой Каховки.

«Кроме того, перехвачены 14 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Стыла Донецкой народной республики, Херсон, Берислав и Новая Каховка Херсонской области», — добавили в оборонном ведомстве.

Материалы по теме:
«До сих пор боюсь открытого неба» Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
«До сих пор боюсь открытого неба»Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
8 августа 2022
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной. Какую роль в этом преступлении сыграли украинские спецслужбы и боец полка «Азов»?
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной.Какую роль в этом преступлении сыграли украинские спецслужбы и боец полка «Азов»?
22 августа 2022
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон. Кто вступает в него и почему?
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон.Кто вступает в него и почему?
19 августа 2022

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о взятии крупного украинского узла обороны. По его словам, узел обороны ВСУ находился в населенном пункте Пески, он взят под контроль союзными силами.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
«Большая семерка» договорилась о «потолке» цен на российскую нефть
Названо число пострадавших от сексуального насилия военнослужащих в США
48-летняя Кейт Мосс показала лицо без макияжа
Япония решила укрепить южные острова недалеко от Тайваня
Синоптик назвал сроки прихода бабьего лета в Москву
Плату за воду предложили увеличить для части россиян
Цены на газ в Европе резко упали
Хабенский сообщил об изменениях в репертуаре МХТ имени Чехова
Министры веселились в самолете правительства под видом техобслуживания
Путин обсудил с Совбезом меры безопасности пунктов пропуска через границу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.