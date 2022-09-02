Минобороны сообщило о сбитой американской ракете HARM

Минобороны России заявило об уничтожении американской ракеты HARM в Херсонской области

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили противолокационную ракету HARM, которую производят в США. Об этом в пятницу, 2 сентября, журналистам сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что ракету американского производства системы ПВО уничтожили в районе Новой Каховки.

«Кроме того, перехвачены 14 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Стыла Донецкой народной республики, Херсон, Берислав и Новая Каховка Херсонской области», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о взятии крупного украинского узла обороны. По его словам, узел обороны ВСУ находился в населенном пункте Пески, он взят под контроль союзными силами.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).