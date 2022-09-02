Шойгу заявил о взятии под контроль крупного узла обороны ВСУ

Шойгу заявил, что союзные силы взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в Песках

Вооруженные силы (ВС) России совместно с народной милицией республик Донбасса за последние две недели взяли под контроль крупный украинский узел обороны. Об этом на селекторном совещании сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

По его словам, крупный узел обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) находился в населенном пункте Пески, он взят под контроль союзными силами.

Шойгу также отчитался об уничтожении российскими военными 601 единицы тяжелого вооружения и артиллерийских систем ВСУ за последний месяц. Большинство из уничтоженных вооружений были западного производства, отметил министр.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 24 августа Шойгу объяснил, что замедление темпов спецоперации — сознательное решение, вызванное стремлением минимизировать жертвы среди мирных граждан.