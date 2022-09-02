Шойгу заявил о выходе российских военных на границу Николаевской области

Шойгу заявил о выходе ВС России на административную границу Николаевской области

Вооруженные силы (ВС) России вышли на административную границу Николаевской области. Об этом на селекторном совещании заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

«На херсонско-николаевском направлении в районе Александровки наши войска вышли к административной границе Николаевской области», — сказал министр обороны.

Он добавил, что в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины освобожден населенный пункт Благодатное. Союзные силы за последние две недели также взяли под контроль крупный узел обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Пески.

23 августа Минобороны России сообщало, что союзные силы взяли под контроль часть Николаевской области — тогда речь шла о населенном пункте Комсомольское. В результате наступательных действий был установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 квадратных километров

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 24 августа глава Минобороны Сергей Шойгу объяснил, что замедление темпов спецоперации — сознательное решение, вызванное стремлением минимизировать жертвы среди мирных граждан.