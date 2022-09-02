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Шойгу заявил о выходе российских военных на границу Николаевской области

Шойгу заявил о выходе ВС России на административную границу Николаевской области
СюжетМинобороны:

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Вооруженные силы (ВС) России вышли на административную границу Николаевской области. Об этом на селекторном совещании заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

«На херсонско-николаевском направлении в районе Александровки наши войска вышли к административной границе Николаевской области», — сказал министр обороны.

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Он добавил, что в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины освобожден населенный пункт Благодатное. Союзные силы за последние две недели также взяли под контроль крупный узел обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Пески.

23 августа Минобороны России сообщало, что союзные силы взяли под контроль часть Николаевской области — тогда речь шла о населенном пункте Комсомольское. В результате наступательных действий был установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 квадратных километров

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 24 августа глава Минобороны Сергей Шойгу объяснил, что замедление темпов спецоперации — сознательное решение, вызванное стремлением минимизировать жертвы среди мирных граждан.

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Анастасия Шейкина
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