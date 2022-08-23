Минобороны заявило о взятии под контроль части Николаевской области

Минобороны заявило о взятии под контроль населенного пункта Комсомольское под Николаевом

Союзные силы взяли под контроль часть Николаевской области. Речь идет о населенном пункте Комсомольское, заявили журналистам в Министерстве обороны России.

По данным военного ведомства, в районе Александровки союзные войска уничтожили подразделения 28-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и вышли к административной границе Николаевской области.

В результате наступательных действий был установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 квадратных километров. Помимо этого, в районе Андреевки нанесены значительные потери 35-й бригаде морской пехоты и 46-й аэромобильной бригаде ВСУ, добавили в Минобороны.

Ранее в ведомстве сообщили, что Вооруженные силы России установили полный контроль над селом Уды в Харьковской области.