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В Латвии раскритиковали Германию за «несоответствующую» помощь Украине

Министр обороны Латвии Пабрикс раскритиковал ФРГ за «несоответствующую» помощь Украине
Артис Пабрикс

Артис Пабрикс. Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс раскритиковал Германию, заявив, что ее военная помощь Украине является несоответствующей. Его слова приводит РИА Новости.

«Я могу расстроить [канцлера ФРГ Олафа] Шольца или кого-то в Германии. Но с латвийской точки зрения... и эту общественную позицию разделяют балтийские страны, Польша и Украина, я хотел бы, чтобы такая страна, как Германия, предоставляла пропорционально равную поддержку Украине, как это делаем мы», — отметил он, добавив, что помощь украинским войскам от ФРГ должна быть увеличена в 10 раз, до 15 миллиардов евро.

В конце августа Шольц заявил, что в ближайшие недели и месяцы Германия поставит Украине партию современного вооружения, в которую войдут средства противовоздушной обороны (ПВО), радары и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Он также объявил, что 25 октября в Берлине пройдет конференция по вопросам оказания помощи Украине.

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Марина Совина
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