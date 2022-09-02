В Латвии раскритиковали Германию за «несоответствующую» помощь Украине
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс раскритиковал Германию, заявив, что ее военная помощь Украине является несоответствующей. Его слова приводит РИА Новости.
«Я могу расстроить [канцлера ФРГ Олафа] Шольца или кого-то в Германии. Но с латвийской точки зрения... и эту общественную позицию разделяют балтийские страны, Польша и Украина, я хотел бы, чтобы такая страна, как Германия, предоставляла пропорционально равную поддержку Украине, как это делаем мы», — отметил он, добавив, что помощь украинским войскам от ФРГ должна быть увеличена в 10 раз, до 15 миллиардов евро.
В конце августа Шольц заявил, что в ближайшие недели и месяцы Германия поставит Украине партию современного вооружения, в которую войдут средства противовоздушной обороны (ПВО), радары и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Он также объявил, что 25 октября в Берлине пройдет конференция по вопросам оказания помощи Украине.