В Латвии раскритиковали Германию за «несоответствующую» помощь Украине

Министр обороны Латвии Пабрикс раскритиковал ФРГ за «несоответствующую» помощь Украине

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс раскритиковал Германию, заявив, что ее военная помощь Украине является несоответствующей. Его слова приводит РИА Новости.

«Я могу расстроить [канцлера ФРГ Олафа] Шольца или кого-то в Германии. Но с латвийской точки зрения... и эту общественную позицию разделяют балтийские страны, Польша и Украина, я хотел бы, чтобы такая страна, как Германия, предоставляла пропорционально равную поддержку Украине, как это делаем мы», — отметил он, добавив, что помощь украинским войскам от ФРГ должна быть увеличена в 10 раз, до 15 миллиардов евро.

В конце августа Шольц заявил, что в ближайшие недели и месяцы Германия поставит Украине партию современного вооружения, в которую войдут средства противовоздушной обороны (ПВО), радары и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Он также объявил, что 25 октября в Берлине пройдет конференция по вопросам оказания помощи Украине.