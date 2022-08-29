Шольц анонсировал поставку Украине беспилотников и средств ПВО

Шольц заявил, что в ближайшие недели Германия поставит Украине средства ПВО, радары и БПЛА

В ближайшие недели и месяцы Германия поставит Украине партию современного вооружения, в которую войдут средства противовоздушной обороны (ПВО), радары и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Карловом университете в Праге, передает ТАСС.

«В ближайшие недели и месяцы Украина получит от нас новое суперсовременное оружие, в частности средства ПВО, радиолокационные системы, разведывательные беспилотники», — заявил глава немецкого правительства. Он также объявил, что 25 октября в Берлине пройдет конференция по вопросам оказания помощи Украине.

Ранее Шольц заверил, что Германия не станет поставлять Украине оружие для ударов по территории России. Он объяснил, что такая позиция связана с нежеланием допустить эскалацию конфликта.

19 августа канцлер сообщил, что Германия поставляет Украине «очень-очень много оружия». По его словам, Киеву уже поставлены зенитные танки Gepard, а в скором времени планируются поставки артиллерийского радара Cobra и системы ПВО Iris-T.

