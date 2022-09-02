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Министры веселились в самолете правительства под видом техобслуживания

Министры Британии устроили полет на самолете за 50 тысяч фунтов и возмутили общественность

Фото: Matthew Childs / Reuters

Британские чиновники использовали правительственный борт премьер-министра в отставке Бориса Джонсона для обзорной экскурсии по стране и нарвались на критику общественности. Об этом пишет Mirror.

В среду, 31 августа, 12 чиновников из министерства иностранных дел Великобритании отправились на государственном самолете на обзорную экскурсию по стране — борт вылетел из Станстеда, долетел до Озерного края и курортного города Моффат на границе с Шотландией, где развернулся и направился обратно. Путешествие обошлось в 50 тысяч фунтов стерлингов (3,5 миллиона рублей). Событие вызвало возмущение общественности ввиду надвигающегося энергетического кризиса в королевстве, поездку назвали позорной.

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Негативную реакцию вызвало сообщение инсайдера издания о том, что поездка получилась «веселенькой». The Sun пишет, что гостям рейса устроили пышный прием с красной ковровой дорожкой и «изысканный обед с выбором алкогольных напитков». Тем не менее правительство заявило о том, что полет являлся частью процедуры технического обслуживания, так как воздушное судно необходимо непрерывно использовать в течение 45 дней для юридических и эксплуатационных целей.

Как объяснил представитель министерства, самолет по закону был обязан выполнить полет для технического обслуживания до 4 сентября 2022 года, иначе бы пришлось столкнуться со значительными расходами.

Ранее в августе карельский депутат Михаил Баев и его 16-летний сын позвонили в полицию и сообщили о минировании самолета в петербургском аэропорту Пулково. Отмечалось, что мужчины не успевали на свой рейс до Самары и решили задержать вылет.

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Дарья Рыбак
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