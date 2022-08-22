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Побоявшийся опоздать на рейс депутат солгал о минировании самолета

SHOT: карельский депутат Баев сообщил о бомбе на борту самолета, чтобы успеть на рейс

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Депутат Куркиекского сельского поселения Карелии, 72-летний Михаил Баев и его 16-летний сын солгали о минировании самолета, чтобы успеть на рейс. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что Баев вместе с сыном опаздывали в петербургский аэропорт Пулково на самолет до Самары. Чтобы каким-то образом задержать рейс, испуганный депутат решил позвонить в полицию и сообщить, что на борту лайнера находится взрывное устройство.

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Мужчина надеялся, что пока самолет будут осматривать, он и его сын как раз успеют добраться до аэропорта. Однако сотрудники авиакомпании Smartavia и силовики оперативно обыскали воздушное судно и никакой бомбы там не нашли. В итоге самолет вылетел в Самару в назначенное время, а депутата вместе с сыном на территории аэропорта задержала полиция.

Ранее сообщалось, что 18-летний пассажир самолета в Нидерландах ради шутки разослал попутчикам пугающее фото авиакатастрофы и получил пятилетний запрет на полеты. Юношу сняли с рейса сотрудники полиции и отправили на допрос.

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Фариза Бацазова
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