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Путин приедет на Камчатку

Песков анонсировал визит Путина на Камчатку перед Восточным экономическим форумом

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин перед Восточным экономическим форумом (ВЭФ) посетит Камчатский край. Визит главы государства анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Президент сначала отправится на Камчатку — в воскресенье [4 сентября] он туда вылетит и на Камчатке будет целый рабочий день», — сказал пресс-секретарь президента.

Он добавил, что в крае Путин проведет встречу с участниками Всероссийского экологического молодежного форума «Экомистема. Заповедный край» и большое совещание по вопросам социально-экономического развития, а также встретится с губернатором Владимиром Солодовым.

1 сентября глава государства посещал Калининград. Тогда он обсудил губернатором проблемы российского региона на фоне европейских санкций, а также провел открытый урок «Разговор о важном», на котором побеседовал со школьниками. Президент также осмотрел музейный и театрально-образовательный комплекс города.

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Анастасия Шейкина
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