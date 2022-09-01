Президент России Путин прибыл в Калининград и проведет открытый урок для школьников

Президент России Владимир Путин прибыл в Калининград. Основная часть его программы в регионе приурочена к Дню знаний, пишет ТАСС.

Глава государства обсудит с губернатором региона проблемы Калининградской области на фоне европейских санкций. Путин проведет открытый урок «Разговор о важном», побеседует со школьниками, а также осмотрит музейный и театрально-образовательный комплекс города.

Под председательством президента России пройдет заседание наблюдательного совета недавно созданного Общероссийского общественного движения детей и молодежи.

Ранее 1 сентября сообщалось, что Владимир Путин простился с генеральным секретарем ЦК КПСС и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым. Он возложил цветы к гробу советского политика в Центральной клинической больнице (ЦКБ). Уточняется, что в связи с плотным рабочим графиком глава государства не сможет присутствовать на похоронах Горбачева, которые пройдут 3 сентября.