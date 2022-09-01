Президент России Путин простился с Горбачевым в ЦКБ перед своей поездкой в Калининград

Президент России Владимир простился с генеральным секретарем ЦК КПСС и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым. Он возложил цветы к гробу советского политика в Центральной клинической больнице (ЦКБ). Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он уточнил, что Путин заехал в ЦКБ перед поездкой в Калининград. Из-за плотного рабочего графика глава государства не сможет присутствовать на похоронах Горбачева, которые пройдут 3 сентября.

Песков заверил, что прощание с экс-президентом СССР пройдет «с элементами государственных похорон». В частности, будет выставлен почетный караул.

Накануне представитель Кремля подчеркивал, что государство окажет помощь в организации похорон Горбачева.

Бывший президент Советского Союза скончался на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни 30 августа. По данным СМИ, перед смертью Горбачев прибыл в ЦКБ на процедуру гемодиализа. В окружении советского политика отвергли коронавирус как причину смерти.

По словам журналиста Алексея Венедиктова (внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента), прощание с Горбачевым состоится в субботу, 3 сентября. Советского лидера похоронят на Новодевичьем кладбище, прощание с ним пройдет в Колонном зале Дома Союзов в Москве.