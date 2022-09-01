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В Кремле раскрыли детали прощания с Горбачевым

Песков заявил, что прощание с Горбачевым пройдет «с элементами государственных похорон»
СюжетЧто говорят политики о Горбачеве

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В прощании с генсеком ЦК КПСС и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым будут «элементы государственных похорон». Такие подробности прощания с погибшим политиком раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Там будут элементы государственных похорон», — ответил на вопрос журналистов Песков, отметив, что на похоронах будет почетный караул и прощание.

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Государство также окажет помощь в организации похорон, сообщил представитель Кремля.

Бывший президент Советского Союза скончался на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни 30 августа. По данным СМИ, перед смертью Горбачев прибыл в ЦКБ на процедуру гемодиализа. В окружении советского политика отвергли коронавирус как причину смерти.

Как сообщил журналист Алексей Венедиктов (внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента), прощание с Горбачевым пройдет в субботу, 3 сентября. Советского лидера похоронят на Новодевичьем кладбище, прощание с ним пройдет в Колонном зале Дома Союзов в Москве.

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Анастасия Шейкина
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