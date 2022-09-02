Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

48-летняя Кейт Мосс показала лицо без макияжа

48-летняя модель Кейт Мосс показала лицо без макияжа на видео для Vogue

Кадр: Vogue / Youtube

Британская модель Кейт Мосс показала лицо без макияжа на видео для Vogue. Соответствующая запись появилась на YouTube-канале издания.

В ролике 48-летняя манекенщица рассказала о своих методах ухода за кожей. По словам знаменитости, она пользуется средствами собственной косметической марки Cosmoss.

Мосс начинает утро с чашки чая с гибискусом, затем применяет очищающее средство для лица, тоник с розовой водой, наносит крем и делает традиционный китайский массаж «гуаша», во время которого происходит воздействие на мышцы посредством специального инструмента — скребка, в разном темпе и с разной силой нажатия. Кроме того, она использует солнцезащитный крем и сыворотку с коллагеном.

Модель также раскрыла свои предпочтения в макияже, отметив, что не очень требовательна к нему. Она заявила, что использует тушь, бронзатор и тинт для губ, а также подкручивает ресницы.

В августе сообщалось, что Кейт Мосс искупалась без одежды и попала на видео. 48-летняя манекенщица опубликовала черно-белый ролик, на котором купается обнаженной. На размещенных кадрах знаменитость заходит в воду с распущенными волосами, позируя спиной к фотографу. Известно, что таким образом Мосс анонсировала запуск собственной марки Cossmoss.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
«Большая семерка» договорилась о «потолке» цен на российскую нефть
Названо число пострадавших от сексуального насилия военнослужащих в США
48-летняя Кейт Мосс показала лицо без макияжа
Япония решила укрепить южные острова недалеко от Тайваня
Синоптик назвал сроки прихода бабьего лета в Москву
Плату за воду предложили увеличить для части россиян
Цены на газ в Европе резко упали
Хабенский сообщил об изменениях в репертуаре МХТ имени Чехова
Министры веселились в самолете правительства под видом техобслуживания
Путин обсудил с Совбезом меры безопасности пунктов пропуска через границу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.